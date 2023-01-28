Минулої доби українські воїни відбили атаки російського ворога у 12 населених пунктах на Донеччині та Луганщині.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, підрозділи Сил оборони зупинили спроби окупантів наступати в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.

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Крім того, на позиціях ворога було чимало “бавовни”.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Наші воїни знищили ворожий літак Су-25, вертоліт Мі-8 та два безпілотники типу Суперкам.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, дві позиції ППО противника та п’ять районів зосередження його живої сили.

Раніше повідомлялося, що в Україні з’являться ударні роти БПЛА – це перші такі формування уу світі.

Ударні роти БПЛА отримають дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання.