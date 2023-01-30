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Факти / Україна

Українські військові могли знищили розвідроту росіян під Вугледаром – Генштаб

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Українські військові могли знищили розвідроту росіян під Вугледаром – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські Сили оборони, ймовірно, повністю знищили розвідувальну роту російських окупантів, яка брала участь у штурмі Вугледара на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією військового командування, українські захисники, які тримають оборону під Вугледаром, протягом кількох днів завдали дуже тяжких втрат окупантам.

— За даними розвідки, серед російських військових циркулює інформація щодо повного знищення українськими воїнами сил та засобів окремої розвідувальної роти, приданої до 155 окремої бригади морської піхоти Росії, яка брала участь у штурмі міста Вугледар Донецької області, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що у листопаді 2022 року 155 бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ вже отримувала “по зубах” під Павлівкою. Тому не викликає здивування той факт, що вони знову зазнають важких втрат у тій самій місцині.

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Напередодні президент Володимир Зеленський повідомляв, що на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках в Донецькій області залишається дуже жорстка ситуація через постійні російські штурми.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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