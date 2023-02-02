ППО Patriot буде на озброєнні раніше: українські військові випереджають графік навчання

Лютий, 02 в 20:05

Українські військові зможуть оперувати системою ППО Patriot протягом тижнів.

Про це повідомив аташе з питань оборони України в США Борис Кременецький.

Про конкретні дати він не сказав. Зараз у США на Patriot навчаються близько 100 українських захисників.

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Нагадаємо, 17 січня прем’єр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що його держава передасть Україні ще один комплекс Patriot.

Сполучені Штати на початку січня 2023 року заявляли, що українські військові розпочнуть навчання з використання ЗРК Patriot наприкінці місяця. Згодом міністр оборони Олексій Резніков додав, що для того, щоб українські офіцери вміли користуватись ЗРК, знадобиться близько 10 тижнів.