Бракує ресурсів: в ГУР відкинули можливість наступу РФ на річницю вторгнення

Лютий, 11 в 12:36

Чутки та прогнози про нібито підготовку масованого наступу РФ на річницю вторгнення 24 лютого є недоречними, оскільки росіянам бракує ресурсів, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі виданню Kyiv Post.

– РФ вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні, – наголосив він.

За його словами, ворог планує найближчими тижнями активізуватися на Сході, і зараз намагається знайти слабкі місця в нашій обороні.

– Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на Сході України, – додав Черняк.

Розвідник каже, що окупантам передусім не вистачає високоточної зброї, проте вони продовжать ракетний терор мирного населення, хоча вже використали понад 80% високоточних ракет.

Зараз дивляться

– Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається, – підсумував Черняк.

У Білому дому вважають, що такий наступ РФ можливий навесні, відповідно прогнозують запеклі бої, коли потепліє.

Джерело: Kyiv Post