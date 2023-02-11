Лютий, 11 в 8:20

За останню добу ЗСУ ліквідували рекордну кількість російських військових – 1 140, загальні втрати РФ у живій силі сягнули 136 880 вбитими.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 11 лютого.

Також Сили протиповітряної оборони збили 61 крилату ракету та 27 безпілотників, якими РФ атакувала українські міста та села.

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Орієнтовні втрати Росії з 24 лютого 2022 року до 11 лютого 2023-го:

особовий склад ‒ близько 136 880 (+1 140) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 267 (+9);

бойові броньовані машини ‒ 6 474 (+3);

артилерійські системи – 2 270 (+19);

РСЗВ – 463;

засоби ППО ‒ 234 (+1);

літаки – 295;

гелікоптери – 286;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 997 (+27);

крилаті ракети ‒ 857 (+61);

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 5 134 (+8);

спеціальна техніка ‒ 214 (+3).

За даними Генштабу, попри значні втрати війська РФ продовжують вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом минулої доби, 10 лютого, ворог також завдав нового масованого ракетного удару по Україні, випустивши 106 ракет: 32 зенітних керованих ракети С-300, 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, зокрема Калібр. Наші захисники збили 61 ракету.