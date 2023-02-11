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Факты / Україна

Ночная атака Shahed: наша ПВО уничтожила 20 дронов-камикадзе

Валентина Летяк, редактор ленты
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

Вечером 10 февраля РФ в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины ударными беспилотниками Shahed-136/131.

По данным Воздушных сил ВСУ, барражирующие боеприпасы российские оккупанты запускали с восточного побережья Азовского моря.

— В целом за период с 18:00 до 23:55 силами и средствами Воздушных сил ВС Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 20 ударных дронов-камикадзе Shahed-136/131, — говорят военные.

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Ночью 11 февраля оккупанты продолжили атаки ударными дронами.

В частности, в Днепропетровской области Shahed повредили два энергетических объекта в Криворожском районе и один в Никопольском. Объект в Криворожском районе атаковали дважды за сутки.

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