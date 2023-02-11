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Факти / Україна

Нічна атака Shahed: наша ППО знищила 20 дронів-камікадзе

Валентина Летяк, редакторка стрічки
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

Ввечері 10 лютого РФ вкотре атакувала критичну інфраструктуру у кількох регіонах України ударними безпілотниками Shahed-136/131.

За даними Повітряних сил ЗСУ, баражуючі боєприпаси російські окупанти запускали зі східного узбережжя Азовського моря.

– Загалом за період з 18:00 до 23:55 силами та засобами Повітряних сил ЗС України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено 20 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131, – кажуть військові.

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Вночі 11 лютого окупанти продовжили атаки ударними дронами.

Зокрема, у Дніпропетровській області Shahed вразили два енергетичні об’єкти у Криворізькому районі та один у Нікопольському. Об’єкт у Криворізькому районі атакували двічі за добу.

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