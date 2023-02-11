Лютий, 11 в 9:41

Ввечері 10 лютого РФ вкотре атакувала критичну інфраструктуру у кількох регіонах України ударними безпілотниками Shahed-136/131.

За даними Повітряних сил ЗСУ, баражуючі боєприпаси російські окупанти запускали зі східного узбережжя Азовського моря.

– Загалом за період з 18:00 до 23:55 силами та засобами Повітряних сил ЗС України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено 20 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131, – кажуть військові.

Зараз дивляться

Вночі 11 лютого окупанти продовжили атаки ударними дронами.

Зокрема, у Дніпропетровській області Shahed вразили два енергетичні об’єкти у Криворізькому районі та один у Нікопольському. Об’єкт у Криворізькому районі атакували двічі за добу.