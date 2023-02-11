Февраль, 11 в 18:14

Оккупационные войска РФ начали использовать морские надводные дроны в Черном море.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал во время переговоров с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Залужный отметил, что эти дроны создают угрозу судоходству в Черном море.

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– Поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море, – проинформировал Залужный по итогам переговоров.

Накануне в социальных сетях распространяли видео с якобы ударом по мосту через Днестровский лиман в Затоке (Одесская область). На видеозаписи якобы зафиксировано прохождение какого-то объекта, который взрывается под мостом. На видео есть дата (10 февраля 2023 года) и время (19:28).

Утром 11 февраля спикер Одесской военной администрации (ОВА) Сергей Братчук в эфире телемарафона не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию и призвал дождаться официальных данных от военных.

– Мы уже проходили и вброс таких видео, и распространение такой информации. Военные сообщат, если что-то такое было, и областная военная администрация. Пока что я такой информации не располагаю, — заявил тогда Братчук.

Валерий Залужный фактически подтвердил, что РФ начала применять морские дроны в войне против Украины. Однако пока непонятно, является ли достоверным видео удара по мосту.

Еще в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский объявил сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов через фандрейзинговую платформу United24. Всего во флот должны войти 100 дронов украинского производства. Один аппарат стоит 10 млн грн.

Источник: Telegram-канал Валерия Залужного