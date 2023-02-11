Лютий, 11 в 18:14

Окупаційні війська РФ почали використовувати морські надводні дрони в Чорному морі.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів під час переговорів із головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Залужний зазначив, що ці дрони створюють загрозу судноплавству в Чорному морі.

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– Поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі, – поінформував Залужний за підсумками переговорів.

Напередодні в соціальних мережах поширювали відео з начебто ударом по мосту через Дністровський лиман у Затоці (Одеська область). На відеозапису начебто зафіксовано проходження якогось об’єкта, який вибухає під мостом. На відео є дата (10 лютого 2023 року) та час (19:28).

Зранку 11 лютого речник Одеської військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук в ефірі телемарафону не зміг підтвердити чи спростувати цю інформацію та закликав дочекатися офіційних даних від військових.

– Ми вже проходили і вкидання таких відео, і розповсюдження такої інформації. Військові повідомлять, якщо щось таке було, і обласна військова адміністрація. Наразі я такої інформації не маю, – заявив тоді Братчук.

Валерій Залужний фактично підтвердив, що РФ почала застосовувати морські дрони у війні проти України. Проте наразі незрозуміло, чи є достовірним відео удару по мосту.

Ще в листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський оголосив збір коштів на перший у світі український флот морських дронів через фандрейзингову платформу United24. Загалом до флоту мають увійти 100 дронів українського виробництва. Один апарат коштує 10 млн грн.

Джерело: Telegram-канал Валерія Залужного