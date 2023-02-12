Февраль, 12 в 18:57

Министерство внутренних дел получило уже более 27 тыс. обращений о вступлении в Гвардию наступления.

Об этом ведущей Вікна-новини Яне Брензей сообщила пресс-секретарь министра внутренних дел Марьяна Рева в эфире национального телемарафона.

— Мы видим большую активность людей. Всего по состоянию на сегодня зарегистрировано более 27 тыс. обращений по укомплектованию бригад Гвардии наступления. Более 12 тысяч из них – это консультации в ЦНАПах и по телефону “горячей линии”. Добровольцы подали почти 15 тыс. заявок на вступление в штурмовые бригады МВД, — сказала она.

Марьяна Рева добавила, что отбор желающих происходит в несколько этапов.

Сейчас смотрят

— Главное на первом этапе отбора – это мотивированность. Мы определяем, насколько человек мотивирован, готов, хочет учиться, если не имеет военного опыта и имеет ли основную цель — освобождение Украины от захватчиков, — отметила представитель главы МВД.

По словам Ревы, если доброволец пройдет все этапы отбора, то присоединится к бригадам. Так, на первом этапе желающий должен подать анкету, чтобы позднее подать документы в подразделения и военно-врачебные комиссии.

— Кстати, сейчас более 800 человек уже прошли ВВК. Дальнейшие этапы – это тестирование на знание законодательства, на логическое мышление, психологическое тестирование. Обязательным этапом является соответствующий уровень физической подготовки, — подчеркнула она.

По словам представителя министра внутренних дел, формирование восьми бригад должно проводиться до 1 апреля.

— Однако мы видим, что есть заинтересованность со стороны добровольцев. Следовательно, можем прогнозировать, что будет и дальнейшее формирование штурмовых бригад, — резюмировала она.

Примечательно, что днем ранее, 11 февраля, спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук заявил, что в штурмовые бригады Гвардии наступления было подано более 20 тыс. заявок добровольцев.

Подать заявку на поступление в Гвардию наступления можно через сайт storm.mvs.gov.ua, ЦПАУ, горячие линии и центры комплектования.