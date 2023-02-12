Лютий, 12 в 18:57

Міністерство внутрішніх справ отримало вже понад 27 тис. звернень про вступ до Гвардії наступу.

Про це ведучій Вікна-новини Яні Брензей повідомила речниця міністра внутрішніх справ Мар’яна Рева в ефірі національного телемарафону.

– Ми бачимо велику активність людей. Загалом станом на сьогодні зареєстровано понад 27 тис. звернень щодо укомплектування бригад Гвардії наступу. Понад 12 тисяч із них – це консультації в ЦНАПах та за телефоном “гарячої лінії”. Добровольці подали майже 15 тис. заявок на вступ до штурмових бригад МВС, – сказала вона.

Мар’яна Рева додала, що відбір охочих відбувається в кілька етапів.

Зараз дивляться

– Головне на першому етапі відбору – це вмотивованість. Ми визначаємо, наскільки людина вмотивована, готова, чи хоче навчатися, якщо не має військового досвіду і чи має основну мету – визволення України від загарбників, – зазначила представниця глави МВС.

За словами Реви, якщо доброволець пройде всі етапи відбору, то приєднається до бригад. Так, на першому етапі охочий має подати анкету, щоб пізніше подати документи в підрозділи та військово-лікарські комісії.

– До речі, наразі понад 800 осіб уже пройшли ВЛК. Подальші етапи – це тестування на знання законодавства, на логічне мислення, психологічне тестування. Обов’язковим етапом є відповідний рівень фізичної підготовки, – наголосила вона.

За словами представника міністра внутрішніх справ, формування восьми бригад має проводитися до 1 квітня.

– Однак ми бачимо, що є зацікавленість з боку добровольців. Отже, можемо прогнозувати, що буде й подальше формування штурмових бригад, – резюмувала вона.

Примітно, що днем раніше, 11 лютого, речник Нацгвардії України Руслан Музичук заявив, що до штурмових бригад Гвардії наступу було подано понад 20 тис. заявок добровольців.

Подати заявку на вступ до Гвардії наступу можна через сайт storm.mvs.gov.ua, ЦНАП, гарячі лінії та центри комплектування.