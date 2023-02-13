Когда возможна новая массированная ракетная атака: Гуменюк назвала дату

Февраль, 13 в 10:42

В следующий раз Россия может нанести массированный ракетный удар по территории Украины 24 февраля, то есть на годовщину полномасштабного вторжения.

Об этом заявила в эфире телемарафона спикер пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Если говорить о времени от одного массированного удара до другого — это, как правило, до двух недель — следующая атака возможна как раз 24 февраля. Помня о притяжении врага к сакральным датам, надо быть начеку, — объяснила она.

По ее словам, по состоянию на 13 февраля корабельная группировка, которую РФ держит на боевом дежурстве, численно не изменилась, в частности, в Черном море находятся два подводных ракетоносителя, снаряженные восемью Калибрами.

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— Это свидетельствует о том, что враг не отказался от ракетных атак. Они могут быть привлечены как к массированной или комбинированной ракетной атаке, так и к точечным ударам… Но мы помним о том, что они чаще играют мышцами, а наготове имеют еще и надводные ракетоносители, которые находятся в пунктах базирования, и, вероятно, проходят переснаряжение и готовятся к следующему выходу, — добавила Гуменюк.

10 февраля Россия нанесла очередной ракетный удар по территории Украины, выпустив 71 ракету по объектам критической инфраструктуры. Воздушные силы ВСУ уничтожили 61 крылатую ракету.