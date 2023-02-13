Коли можлива нова масована ракетна атака: Гуменюк назвала дату

Лютий, 13 в 10:42

Наступного разу Росія може завдати масованого ракетного удару по території України 24 лютого, тобто на річницю повномасштабного вторгнення.

Про це заявила в ефірі телемарафону речниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Якщо говорити про відстань від одного масованого удару до іншого – це, як правило, до двох тижнів – наступна атака можлива якраз 24 лютого. Пам’ятаючи про тяжіння ворога до сакральних дат, треба бути напоготові, – пояснила вона.

За її словами, станом на 13 лютого корабельне угруповання, яке РФ утримує на бойовому чергуванні, чисельно не змінилося, зокрема, у Чорному морі стоять два підводні ракетоносії, споряджені вісьмома Калібрами.

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– Це свідчить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак. Вони можуть бути залучені як до масованої або комбінованої ракетної атаки, так і до точкових ударів… Але ми пам’ятаємо про те, що вони частіше грають м’язами, а напоготові мають ще й надводні ракетоносії, які перебувають в пунктах базування, і, ймовірно, проходять переспорядження і готуються до наступного виходу, – додала Гуменюк.

10 лютого РФ завдала чергового ракетного удару по території України, випустивши 71 ракету по об’єктах критичної інфраструктури. Повітряні сили ЗСУ знищили 61 крилату ракету.