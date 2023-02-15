На Запорожском направлении Россия держит “достаточно мощную” группировку — Гуменюк

Февраль, 15 в 21:07

На Запорожском направлении Россия удерживает “достаточно мощную” группировку.

Об этом сообщила начальница координационного прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.

— Понимаем, что они держат достаточно мощную группировку на Запорожском направлении, поскольку перспективы развития событий как ближайшие оценивают именно там. Они – в обороне, они укрепляют свои позиции. Пока активных действий не применяют, – сказала Гуменюк.

Что касается Южного направления, то там, по словам Гуменюк, увеличения группировки РФ не наблюдается. Однако враг продолжает проводить маневрирование.

Сейчас смотрят

Она отметила, что на Херсонском направлении враг избегает ответного огня, выискивая позиции, которые позволят им попадать по прибрежным населенным пунктам Правобережья и при этом быть более или менее отдаленными и защищенными от ответного огня.

– Они выдерживают дистанцию. Мы стараемся отодвигать их так, чтобы их огонь был в воду, – добавила Гуменюк.

Самым горячим участком фронта является Восток. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, там продолжается наступление врага. Атаки – круглосуточные, однако, потери среди оккупантов достигают до 80% состава штурмовых отрядов.