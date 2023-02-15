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Факты / Україна

Стремительные действия маловероятны: Череватый о возможном новом наступлении РФ на Купянск и Харьков

Валентина Летяк, редактор ленты
армия россии
Фото: Генштаб ВСУ

Теоретически российские войска могут начать наступление на любом направлении, в том числе и на Купянск, однако благодаря разведке ситуация сейчас контролируемая, а ВСУ готовы отражать атаки врага.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в интервью РБК-Украина.

— Они пытаются там контратаковать. Но ситуация контролируемая, и она схожа с Лиманским направлением. То есть их действия там мы видим, и мы их купируем, — объяснил он.

По его словам, в целом Харьков и вся область готовы к возможным наступательным действиям, поскольку наготове “подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага”.

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— Россиянам не удалось осуществить блицкриг на Харьковском направлении в феврале 2022 года. Они смогли продвинуться, но даже тогда получили яростное сопротивление…А сейчас, когда за противником постоянно идет наблюдение и все наши части в постоянной боевой готовности, я не думаю, что врагу удадутся какие-то неожиданные, стремительные действия, — подытожил Череватый.

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Западные аналитики считают, что Россия может попытаться открыть новый фронт, чтобы рассеять украинские силы. Речь идет о наступлении с территории самой РФ в направлении Сум и Харьковской области.

Источник: РБК-Украина
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