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Факти / Україна

Поставки є і будуть: Резніков впевний, що ЗСУ вистачить боєприпасів, щоб відбити наступ окупантів

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройним силам України вистачить боєприпасів, щоб відбити наступ російських окупантів.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, в Україні давно організували постачання боєприпасів від країн НАТО як військово-технічну допомогу. Крім того, було укладено контракти на 2023 рік, щоб забезпечити системність такого постачання.

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– Поставки є і поставки будуть. Коли йде війна, завжди чогось не вистачає. Але казати, що ситуація критична і нам не вистачить (боєприпасів, – Ред.) для того, щоб відбити навалу, – не можна. Ми готові до відбиття навали. Але що більше буде боєприпасу – то краще, і про це знають наші партнери. Про це ми сьогодні також говорили на засіданні Рамштайну, – сказав він.

Також Резніков повідомив, що ЗСУ будуть готові до контрнаступу на західній техніці за декілька місяців.

Міністр пояснив, що всі можливості постачання сучасної техніки в Україну залежать від терміну навчання наших військових.

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Джерело: Укрінформ
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