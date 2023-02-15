Лютий, 15 в 11:53

Збройним силам України вистачить боєприпасів, щоб відбити наступ російських окупантів.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, в Україні давно організували постачання боєприпасів від країн НАТО як військово-технічну допомогу. Крім того, було укладено контракти на 2023 рік, щоб забезпечити системність такого постачання.

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– Поставки є і поставки будуть. Коли йде війна, завжди чогось не вистачає. Але казати, що ситуація критична і нам не вистачить (боєприпасів, – Ред.) для того, щоб відбити навалу, – не можна. Ми готові до відбиття навали. Але що більше буде боєприпасу – то краще, і про це знають наші партнери. Про це ми сьогодні також говорили на засіданні Рамштайну, – сказав він.

Також Резніков повідомив, що ЗСУ будуть готові до контрнаступу на західній техніці за декілька місяців.

Міністр пояснив, що всі можливості постачання сучасної техніки в Україну залежать від терміну навчання наших військових.