РФ уменьшила количество кораблей, но держит ракетоноситель с восемью Калибрами — Гуменюк

Февраль, 15 в 16:30

Россия почти вдвое уменьшила количество кораблей, которые находятся на боевом дежурстве в Черном море. Среди них один надводный ракетоноситель с восемью Калибрами на борту, сообщила в эфире телемарафона спикер пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— В Черном море сейчас шторм не такой мощный, он более сезонный, типичный для зимы — это 2-3 балла, и это позволяет корабельной группировке РФ находиться на боевом дежурстве. В то же время враг уменьшил ее количество почти вдвое по сравнению с последними днями. Это шесть кораблей и катеров, среди которых один надводный ракетоноситель, который снаряжен восемью Калибрами, — уточнила она.

По ее словам, остальные корабли ЧФ России находятся в пунктах базирования, “что может свидетельствовать о подготовке к массированному выходу и ракетному удару”.

— Мы также не снимаем возможности применения точечных ракетных ударов, — добавила Гуменюк.

Кроме того, она заверила, что на Юге пока не фиксировали “ноу-хау” врага в виде воздушных шаров с отражателями, из-за которых сегодня в Киевской области работала ПВО.

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Ранее Наталья Гуменюк заявляла, что в следующий раз Россия может нанести массированный ракетный удар по территории Украины 24 февраля — на годовщину полномасштабного вторжения.

Фото: Оперативне командування Південь