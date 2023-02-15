Стрімкі дії малоймовірні: Череватий про можливий новий наступ РФ на Куп’янськ та Харків

Лютий, 15 в 10:42

Теоретично російські війська можуть почати наступ на будь-якому напрямку, зокрема й на Куп’янськ, проте завдяки розвідці ситуація наразі контрольована, а ЗСУ готові відбивати атаки ворога.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в інтерв’ю РБК-Україна.

– Вони намагаються там контратакувати. Але ситуація контрольована, і вона схожа з Лиманським напрямком. Тобто їхні дії там ми бачимо і купіруємо, – пояснив він.

За його словами, загалом Харків і вся область готові до можливих наступальних дій, оскільки напоготові “підрозділи, загартовані в боях, які зустрінуть ворога”.

Зараз дивляться

– Росіянам не вдалося здійснити бліцкриг на Харківському напрямку в лютому 2022 року. Вони змогли просунутися, але навіть тоді отримали шалений опір…А зараз, коли за противником постійно йде спостереження і всі наші частини в постійній бойовій готовності, я не думаю, що ворогу вдадуться якісь неочікувані, стрімкі дії, – підсумував Череватий.

Західні аналітики вважають, що Росія може спробувати відкрити новий фронт, щоб розсіяти українські сили. Йдеться про наступ із території самої РФ у напрямку Сум та Харківської області.