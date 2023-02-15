В небе над Киевом было обнаружено шесть враждебных целей, большинство было сбито – КГВА
По предварительным данным, в воздушном пространстве Киева в среду, 15 февраля, было обнаружено около шести враждебных воздушных целей.
По уточняемой информации, это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра.
Как уточнили в КГВА, эти объекты могли нести угловые отражатели и определенное разоборудование.
— По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты. Целью запуска шаров было выявление и истощение нашей ПВО, — отметили в КГВА.
Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и оборудования будет сделано после детального изучения и анализа остатков сбитых объектов.
Сегодня, 15 февраля, днем в Киеве, Киевской и некоторых областях прозвучала воздушная тревога. В Киевской области по враждебным целям работала ПВО.
В ВСУ рассказали, что россияне могли запустить воздушные шары с отражателями. Такие средства используют для истощения ПВО.