Февраль, 15 в 17:07

По предварительным данным, в воздушном пространстве Киева в среду, 15 февраля, было обнаружено около шести враждебных воздушных целей.

По уточняемой информации, это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра.

Как уточнили в КГВА, эти объекты могли нести угловые отражатели и определенное разоборудование.

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— По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты. Целью запуска шаров было выявление и истощение нашей ПВО, — отметили в КГВА.

Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и оборудования будет сделано после детального изучения и анализа остатков сбитых объектов.

Сегодня, 15 февраля, днем в Киеве, Киевской и некоторых областях прозвучала воздушная тревога. В Киевской области по враждебным целям работала ПВО.

В ВСУ рассказали, что россияне могли запустить воздушные шары с отражателями. Такие средства используют для истощения ПВО.