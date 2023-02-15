У небі над Києвом було виявлено шість ворожих цілей, більшість було збито – КМВА
За попередніми даними у повітряному просторі Києва у середу, 15 лютого, було виявлено близько шести ворожих повітряних цілей.
За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру.
Як уточнили у КМВА, ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання.
— По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження нашої ППО, – зазначили у КМВА.
Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу залишків збитих об’єктів.
Сьогодні, 15 лютого, вдень у Києві, Київській та ще деяких областях пролунала повітряна тривога. На Київщині по ворожих цілях працювала ППО.
У ЗСУ розповіли, що росіяни могли запустити повітряні кулі з відбивачами. Такі засоби використовують з метою виснаження ППО.