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Факти / Україна

У небі над Києвом було виявлено шість ворожих цілей, більшість було збито – КМВА

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
небо
Фото: Unsplash

За попередніми даними у повітряному просторі Києва у середу, 15 лютого, було виявлено близько шести ворожих повітряних цілей.

За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру.

Як уточнили у КМВА, ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання.

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— По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження нашої ППО, – зазначили у КМВА.

Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу залишків збитих об’єктів.

Сьогодні, 15 лютого, вдень у Києві, Київській та ще деяких областях пролунала повітряна тривога. На Київщині по ворожих цілях працювала ППО.

У ЗСУ розповіли, що росіяни могли запустити повітряні кулі з відбивачами. Такі засоби використовують з метою виснаження ППО.

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Джерело: КМДА
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