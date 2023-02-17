Во временно оккупированный Луганск прибыли инструкторы из Ирана – Генштаб

Февраль, 17 в 11:38

В Луганск прибыла команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных управлению БПЛА.

Об этом сообщают в сводке Генштаба ВСУ.

– Во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов, – говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2022 года Иран переправил в Россию партию боевых беспилотников дальнего радиуса действия.

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По данным издания The Guardian, речь идет не о дронах-камикадзе Shahed, которые Россия использует для атак на украинскую критическую инфраструктуру, а о более сложных беспилотных аппаратах, позволяющих наносить ракетные удары с большого расстояния.