До тимчасово окупованого Луганська прибули інструктори з Ірану – Генштаб
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До Луганська прибула команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових управлінню БПЛА.
Про це повідомляють у зведенні Генштабу ЗСУ.
– До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів,– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року Іран переправив до Росії партію бойових безпілотників далекого радіусу дії.
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За даними видання The Guardian, йдеться не про дрони-камікадзе Shahed, які Росія використовує для атак на українську критичну інфраструктуру, а складніші безпілотні апарати, які дозволяють завдавати ракетних ударів з великої відстані.