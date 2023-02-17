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Факти / Україна

До тимчасово окупованого Луганська прибули інструктори з Ірану – Генштаб

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
іранські безпілотники БПЛА
Фото: Getty Images

До Луганська прибула команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових управлінню БПЛА. 

Про це повідомляють у зведенні Генштабу ЗСУ.

До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів,– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Іран переправив до Росії партію бойових безпілотників далекого радіусу дії.

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За даними видання The Guardian, йдеться не про дрони-камікадзе Shahed, які Росія використовує для атак на українську критичну інфраструктуру, а складніші безпілотні апарати, які дозволяють завдавати ракетних ударів з великої відстані.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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