Лютий, 13 в 18:16

Напередодні видання The Guardian повідомило, що Іран наприкінці 2022 року переправив до Росії партію бойових безпілотників далекого радіусу дії.

За даними видання, йдеться не про дрони-камікадзе Shahed, які Росія використовує для атак на українську критичну інфраструктуру, а складніші безпілотні апарати, які дозволяють завдавати ракетних ударів з великої відстані.

За своїми характеристиками нові дрони більше схожі на ударні безпілотники Bayraktar.

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У статті йдеться, що у листопаді 2022 року російська делегація відвідала Тегеран та обрала шість дронів Mohajer-6, які мають радіус дії близько 200 км і можуть нести дві ракети під кожним крилом. Вони також виявили інтерес до безпілотників Shahed 191 та 129, які здатні завдавати ударів по наземних цілях.

Чим відрізняються іранські Mohajer-6 від Shahed?

На відміну від дронів-камікадзе, Mohajer-6 мають завдавати удару та повертатися на базу. До такого ж класу дронів належать турецькі Bayraktar Tb2, які є на озброєнні в ЗСУ.

Дрони Mohajer-6 можуть залишатися у повітрі протягом шести годин та працюють на електриці. Вони несуть 40-кілограмові бомби та обладнані високоточною системою наведення.

Водночас, як пише The Guardian, Shahed-129 може нести 60 кг вибухівки, але залишається в повітрі не більше чотирьох годин, а тривалість польоту Shahed-191 становить п’ять годин за здатності нести 70-кілограмові бомби.

Обидва ці апарати обладнані модифікованими двигунами, які спочатку виготовлялися в Німеччині.

За даними джерел Guardian, Росія особливо зацікавлена ​​у спроможності іранських безпілотників працювати в умовах систем радіоелектронної боротьби.

Джерело: MESHKAT