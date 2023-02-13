Схожі на Bayraktar Tb2: основна відмінність нових іранських дронів, які отримала Росія
Напередодні видання The Guardian повідомило, що Іран наприкінці 2022 року переправив до Росії партію бойових безпілотників далекого радіусу дії.
За даними видання, йдеться не про дрони-камікадзе Shahed, які Росія використовує для атак на українську критичну інфраструктуру, а складніші безпілотні апарати, які дозволяють завдавати ракетних ударів з великої відстані.
За своїми характеристиками нові дрони більше схожі на ударні безпілотники Bayraktar.
У статті йдеться, що у листопаді 2022 року російська делегація відвідала Тегеран та обрала шість дронів Mohajer-6, які мають радіус дії близько 200 км і можуть нести дві ракети під кожним крилом. Вони також виявили інтерес до безпілотників Shahed 191 та 129, які здатні завдавати ударів по наземних цілях.
Чим відрізняються іранські Mohajer-6 від Shahed?
На відміну від дронів-камікадзе, Mohajer-6 мають завдавати удару та повертатися на базу. До такого ж класу дронів належать турецькі Bayraktar Tb2, які є на озброєнні в ЗСУ.
Дрони Mohajer-6 можуть залишатися у повітрі протягом шести годин та працюють на електриці. Вони несуть 40-кілограмові бомби та обладнані високоточною системою наведення.
Водночас, як пише The Guardian, Shahed-129 може нести 60 кг вибухівки, але залишається в повітрі не більше чотирьох годин, а тривалість польоту Shahed-191 становить п’ять годин за здатності нести 70-кілограмові бомби.
Обидва ці апарати обладнані модифікованими двигунами, які спочатку виготовлялися в Німеччині.
За даними джерел Guardian, Росія особливо зацікавлена у спроможності іранських безпілотників працювати в умовах систем радіоелектронної боротьби.
Джерело: MESHKAT