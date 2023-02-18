Щоб тримати нас у напрузі перед сакральними датами: Ігнат про зміну тактики обстрілів РФ

Лютий, 18 в 20:06

Перед річницею повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники намагаються деморалізувати українців, нагнітаючи ситуацію.

Це зазначив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини, коментуючи ранкову ракетну атаку.

— Всі говорять про сакральні дати, які наближаються – 23 лютого – їхній день “защитника отечества”, тобто день радянської армії. Наступний день – це річниця вторгнення на нашу землю. Можливо хочуть до цієї дати постійно тримати нас у напрузі, – сказав Ігнат.

Він пояснив, що загарбники зараз дещо змінюють свою тактику. Раніше вони влаштовували масовану ракетну атаку один раз на два тижні, але зараз застосовують ракети частіше.

Зараз дивляться

Крім того, окупанти почали випускати ракети вночі, не чекаючи поки підготують значний запас снарядів. Такий неінтенсивний вогонь міг бути спровокованим намаганнями росіян деморалізувати українців, а також виснажити українських захисників ППО.

— Ворог, вочевидь, нагнітає зараз обстановку довкола України, – підсумував речник Повітряних сил ЗСУ.

Вранці 18 лютого російські загарбники вкотре атакували Україну ракетами. Внаслідок ракетної атаки зафіксовано два ворожі влучання у Хмельницькому.

За словами голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, одна з ракет прилетіла у військовий об’єкт, а друга впала поруч – біля зупинки громадського транспорту.

Фото: АрміяInform