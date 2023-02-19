РФ сменила тактику ударов, в море вывели девять кораблей — ОК Юг

Февраль, 19 в 10:41

Российские войска поменяли тактику и стали чаще наносить ракетные удары по Украине.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК Юг Наталья Гуменюк.

– Предыдущая тактика, когда враги использовали очень много ракет и имели не очень большой результат, их не удовлетворяла. Они наблюдали за отдачей, и эффективность работы нашей ПВО их очень донимала, поэтому россияне ищут способы, как истощить ее. Враг пытается разведать места расположения этих систем, – отметила она.

По словам Гуменюк, по состоянию на утро 19 февраля Россия держит в Черном море 9 кораблей.

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— Сейчас в Черном море продолжает находиться корабельная группировка в количестве 9 единиц, среди которых остаются те же два ракетоносителя, которые и вчера принимали участие в ракетной атаке по Украине. Один надводный, один подводный. Учитывая, что вчера было выпущено 4 Калибра, общий залп может составлять 8 ракет. Это те, которые уже готовы, – добавила она.

В то же время у России есть и дополнительные носители ракет, которые могут быть быстро выведены в море.

– Помним о том, что у них еще есть ракетоносители в пунктах базирования, которым для выхода на боевую позицию достаточно 2-3 часов. Хотя мы наблюдаем некоторую неуверенность врага в количестве этих ракет. По имеющейся информации, они пытаются подвозить запасы Калибров в Севастополь. Скорее всего, им их уже не хватает, — сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра.

Вчера, 18 февраля, во время очередной ракетной атаки на Украину было зафиксировано два вражеских прилета в Хмельницком.

В ночь на 16 февраля российские оккупационные войска обстреляли ракетами объекты критической инфраструктуры.

10 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, выпустив десятки ракет.

Источник: телемарафон