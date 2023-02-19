РФ змінила тактику ударів, в море вивели дев’ять кораблів – ОК Південь

Лютий, 19 в 10:41

Російські війська змінили тактику і почали частіше завдавати ракетних ударів по Україні.

Про це в етері телемарафону повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК Південь Наталія Гуменюк.

– Попередня тактика, коли вороги використовували дуже багато ракет і мали не дуже великий результат, їх не задовольняла. Вони спостерігали за віддачею, й ефективність роботи нашої ППО їм дуже дошкуляла, тому росіяни шукають способи, як виснажити її. Ворог намагається розвідати місця розташування цих систем, – зазначила вона.

За словами Гуменюк, вранці 19 лютого Росія тримає в Чорному морі 9 кораблів.

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– Зараз в Чорному морі продовжує перебувати корабельне угруповання в кількості 9 одиниць, серед яких залишаються ті самі два ракетоносії, які й вчора брали участь у ракетній атаці по Україні. Один надводний, один підводний. Враховуючи, що вчора було випущено 4 Калібри, наразі загальний залп може складати 8 ракет. Це ті, які вже готові, – додала вона.

Водночас Росія має й додаткові носії ракет, які можуть бути швидко виведені в море.

– Пам’ятаємо про те, що в них ще є ракетоносії в пунктах базування, яким для виходу на бойову позицію достатньо 2-3 годин для того. Хоча ми спостерігаємо деяку невпевненість ворога в кількості цих ракет. Оскільки, за наявною інформацією, вони намагаються підвозити запаси Калібрів в Севастополь. Ймовірно, їм вже їх не вистачає, – сказала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру.

Вчора, 18 лютого, під час чергової ракетної атаки на Україну було зафіксовано два ворожі прильоти у Хмельницькому.

Уночі 16 лютого російські окупаційні війська обстріляли ракетами об’єкти критичної інфраструктури.

10 лютого Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, випустивши десятки ракет.

Джерело: телемарафон