Готують щось особливе: Гайдай про збільшення російської техніки та особового складу на Луганщині

Лютий, 20 в 11:07

Російські війська продовжують накопичувати резерви на території Луганської області та намагаються продавити українську оборону.

Про це у себе у Telegram повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти готуються до великого наступу, ситуація на позиціях важка, але контрольована силами оборони.

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– Ворог і надалі збільшує потрохи обстріли наших позицій. Найгарячіше, напевно, в напрямку Кремінної. Кремінна та Білогорівка. У напрямку Сватового наші сили більш впевнено тримають позиції, – сказав Гайдай.

Голова Луганської ОВА припускає, що така активність армії РФ може бути пов’язана з роковинами повномасштабного вторгнення

– У нас є інформація, що вони накопичили на нашій ділянці велику кількість техніки та особового складу. Можливо, вони тримають до певної якоїсь дати, можливо, щось готують особливе, – зазначив він.

Як повідомляють Інституті вивчення війни (ISW), основна фаза російських наступальних операцій на Луганщині триває, і Росії, ймовірно, не вистачає вільних резервів, щоб різко збільшити масштаб чи інтенсивність наступу цієї зими.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Оперативне командування Схід