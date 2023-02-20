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Факти / Україна

Готують щось особливе: Гайдай про збільшення російської техніки та особового складу на Луганщині

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Готують щось особливе: Гайдай про збільшення російської техніки та особового складу на Луганщині

Російські війська продовжують накопичувати резерви на території Луганської області та намагаються продавити українську оборону. 

Про це у себе у Telegram повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

За його словами, окупанти готуються до великого наступу, ситуація на позиціях важка, але контрольована силами оборони.

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– Ворог і надалі збільшує потрохи обстріли наших позицій. Найгарячіше, напевно, в напрямку Кремінної. Кремінна та Білогорівка. У напрямку Сватового наші сили більш впевнено тримають позиції, – сказав Гайдай.

Голова Луганської ОВА припускає, що така активність армії РФ може бути пов’язана з роковинами повномасштабного вторгнення 

– У нас є інформація, що вони накопичили на нашій ділянці велику кількість техніки та особового складу. Можливо, вони тримають до певної якоїсь дати, можливо, щось готують особливе, – зазначив він.

Як  повідомляють Інституті вивчення війни (ISW), основна фаза російських наступальних операцій на Луганщині триває, і Росії, ймовірно, не вистачає вільних резервів, щоб різко збільшити масштаб чи інтенсивність наступу цієї зими.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Оперативне командування Схід

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