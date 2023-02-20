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Факты / Україна

Удары России лишь усиливают антикремлевскую коалицию: Резников о возможной атаке РФ

Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта Валентина Чорна, редактор ленты
Резніков
Фото: Генштаб ВСУ

Удары России усиливают антикремлевскую коалицию. Если на визит президента США Джо Байдена в Киев РФ отреагирует ракетной атакой, это только укрепит поддержку Украины.

В этом убежден министр обороны Алексей Резников.

– Они (россияне, – Ред.) всегда делают то, что только усиливает антикремлевскую коалицию. Так было 10 октября, это был первый массированный ракетный удар по Украине, когда я приехал на Рамштайн. И если до того у меня еще были сомнения, удастся ли мне так быстро сдвинуть вопрос по воздушной обороне, то 10 число дало мне такие очевидные аргументы, что все сдвинулось моментально. И так каждый раз происходит, – сказал министр, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать ракетной реакции России.

По словам Резникова, именно россияне являются “скрытыми участниками антикремлевской коалиции”.

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– Они каждый раз дают больше аргументов нашим партнерам, что нам нужно помогать, – добавил министр.

Также Резников сообщил, что вопрос передачи Украине западных истребителей уже практически решен. Осталось только выбрать авиаплатформу и организовать “самолетную коалицию”.

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