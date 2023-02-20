Удары России лишь усиливают антикремлевскую коалицию: Резников о возможной атаке РФ

Удары России усиливают антикремлевскую коалицию. Если на визит президента США Джо Байдена в Киев РФ отреагирует ракетной атакой, это только укрепит поддержку Украины.

В этом убежден министр обороны Алексей Резников.

– Они (россияне, – Ред.) всегда делают то, что только усиливает антикремлевскую коалицию. Так было 10 октября, это был первый массированный ракетный удар по Украине, когда я приехал на Рамштайн. И если до того у меня еще были сомнения, удастся ли мне так быстро сдвинуть вопрос по воздушной обороне, то 10 число дало мне такие очевидные аргументы, что все сдвинулось моментально. И так каждый раз происходит, – сказал министр, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать ракетной реакции России.