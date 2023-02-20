Удари Росії лише посилюють антикремлівську коаліцію: Резніков про можливу атаку РФ

Удари Росії посилюють антикремлівську коаліцію. Якщо на візит президента США Джо Байдена в Київ РФ відреагує ракетною атакою, це лише зміцнить підтримку України.

У цьому переконаний міністр оборони Олексій Резніков.

– Вони (росіяни, – Ред.) завжди роблять те, що тільки посилює антикремлівську коаліцію. Так було 10 жовтня, це був перший масований ракетний удар по Україні, коли я приїхав на Рамштайн. І якщо до того в мене ще були сумніви, чи вдасться мені так швидко зрушити питання по повітряній обороні, то 10 число дало мені такі очевидні аргументи, що все зрушилося моментально. І так кожен раз відбувається, – сказав міністр у відповідь на запитання, чи варто очікувати ракетної реакції Росії.