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Факти / Україна

Удари Росії лише посилюють антикремлівську коаліцію: Резніков про можливу атаку РФ

Оксана Михайлова, Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Валентина Чорна, редакторка стрічки
Резніков
Фото: Генштаб ЗСУ

Удари Росії посилюють антикремлівську коаліцію. Якщо на візит президента США Джо Байдена в Київ РФ відреагує ракетною атакою, це лише зміцнить підтримку України.

У цьому переконаний міністр оборони Олексій Резніков.

– Вони (росіяни, – Ред.) завжди роблять те, що тільки посилює антикремлівську коаліцію. Так було 10 жовтня, це був перший масований ракетний удар по Україні, коли я приїхав на Рамштайн. І якщо до того в мене ще були сумніви, чи вдасться мені так швидко зрушити питання по повітряній обороні, то 10 число дало мені такі очевидні аргументи, що все зрушилося моментально. І так кожен раз відбувається, – сказав міністр у відповідь на запитання, чи варто очікувати ракетної реакції Росії.

За словами Резнікова, самі росіяни є “прихованими учасниками антикремлівської коаліції”.

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– Вони кожного разу дають більше аргументів нашим партнерам, що нам треба допомагати, – додав міністр.

Також Резніков повідомив, що питання передання Україні західних винищувачів вже практично вирішене. Залишилося лише обрати авіаплатформу та організувати “літакову коаліцію”.

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