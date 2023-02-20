Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Український екіпаж здійснив перший постріл на танку Leopard 2A6 – відео

Валентина Чорна, редакторка стрічки
постріл з танку Leopard

Український екіпаж здійснив перший постріл на танку Leopard 2A6 під час тренувань на військовому полігоні у німецькому місті Мюнстер.

Відповідне відео оприлюднив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Воно було зняте у понеділок, 20 лютого, з борта німецького бронетранспортера Fuchs.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Бундесвер почав тренувати українських військовослужбовців на танках Leopard 2 минулого тижня, навчання має завершитися до кінця березня 2023 року.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників, які можуть поставити бойові танки Україні, зробити це вже зараз.

Водночас президент США Джо Байден під час візиту до Києва 20 лютого заявив, що союзники зібрали для України 700 танків і тисячі бронемашин.

Читайте
Дуда назвав терміни, коли Польща надасть Leopard 2 і модернізовані Т-72

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка