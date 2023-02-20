Український екіпаж здійснив перший постріл на танку Leopard 2A6 – відео

Лютий, 20 в 19:27

Український екіпаж здійснив перший постріл на танку Leopard 2A6 під час тренувань на військовому полігоні у німецькому місті Мюнстер.

Відповідне відео оприлюднив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Воно було зняте у понеділок, 20 лютого, з борта німецького бронетранспортера Fuchs.

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Нагадаємо, що Бундесвер почав тренувати українських військовослужбовців на танках Leopard 2 минулого тижня, навчання має завершитися до кінця березня 2023 року.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників, які можуть поставити бойові танки Україні, зробити це вже зараз.

Водночас президент США Джо Байден під час візиту до Києва 20 лютого заявив, що союзники зібрали для України 700 танків і тисячі бронемашин.