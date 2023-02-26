Франція передасть Україні радари GM 200 для систем ППО: що про них відомо
Франція передасть Україні радари GM 200 для системи протиповітряної оборони.
Про це повідомив генеральний директор компанії Thales Партіс Кейн в інтерв’ю виданню Le Journal du Dimanche.
За його словами, РЛС GM200 поставлять в Україну вже в травні цього року.
Ground Master 200 (GM200) – це трикоординатний радар (РЛС) середньої дальності виробництва Thales Group. Він працює як заповнювач проміжків повітряного спостереження або датчик для системи ППО.
GM200 має поверхневий канал і можливість виявлення ракет/артилерії/мінометів і попередження.
Система має габарити 20-футового контейнера ISO і важить менше десяти тонн. Включає електрогенератор, щоглу та приміщення для 2 робочих станцій з комплектом радіомовлення та передачі даних.
GM200 перевозять автомобільним транспортом, залізницею, тактичним літаком (тип C-130) або вертольотом. Радар можна налаштувати за 15 хвилин і керувати ним дистанційно або локально.
Характеристики GM200
Домен виявлення:
- Інструментальний діапазон: 250 км спостереження, 100 км залучення
- Стеля: до 24 км
- Кут покриття: 70°
Ключові особливості:
- Швидкість оновлення: до 1,5 с
- S-діапазон
- Алгоритми, натхненні штучним інтелектом
- Можливості радіоелектронного захисту
- Повністю цифровий складений пучок
- Повний доплерівський сигнал
- Технологія GaN
Продуктивність виявлення:
- Повітряні мішені (ABT)
- Вертольоти (включаючи зависання під час спливаючої фази)
- Крилаті ракети
- Морські надводні цілі
- Ракети
- Артилерія та міномети
- БПЛА від класу I (міні) до класу IV (HALE).
Нагадаємо, що 1 лютого міністр оборони України Олексій Резніков підписав угоду про постачання радіолокаційних систем MG 200 для протиповітряної оборони.