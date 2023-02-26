Лютий, 26 в 20:03

Франція передасть Україні радари GM 200 для системи протиповітряної оборони.

Про це повідомив генеральний директор компанії Thales Партіс Кейн в інтерв’ю виданню Le Journal du Dimanche.

За його словами, РЛС GM200 поставлять в Україну вже в травні цього року.

Зараз дивляться

Ground Master 200 (GM200) – це трикоординатний радар (РЛС) середньої дальності виробництва Thales Group. Він працює як заповнювач проміжків повітряного спостереження або датчик для системи ППО.

GM200 має поверхневий канал і можливість виявлення ракет/артилерії/мінометів і попередження.

Система має габарити 20-футового контейнера ISO і важить менше десяти тонн. Включає електрогенератор, щоглу та приміщення для 2 робочих станцій з комплектом радіомовлення та передачі даних.

GM200 перевозять автомобільним транспортом, залізницею, тактичним літаком (тип C-130) або вертольотом. Радар можна налаштувати за 15 хвилин і керувати ним дистанційно або локально.

Характеристики GM200

Домен виявлення:

Інструментальний діапазон: 250 км спостереження, 100 км залучення

Стеля: до 24 км

Кут покриття: 70°

Ключові особливості:

Швидкість оновлення: до 1,5 с

S-діапазон

Алгоритми, натхненні штучним інтелектом

Можливості радіоелектронного захисту

Повністю цифровий складений пучок

Повний доплерівський сигнал

Технологія GaN

Продуктивність виявлення:

Повітряні мішені (ABT)

Вертольоти (включаючи зависання під час спливаючої фази)

Крилаті ракети

Морські надводні цілі

Ракети

Артилерія та міномети

БПЛА від класу I (міні) до класу IV (HALE).

Нагадаємо, що 1 лютого міністр оборони України Олексій Резніков підписав угоду про постачання радіолокаційних систем MG 200 для протиповітряної оборони.