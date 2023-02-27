Лютий, 27 в 16:25

Місто Бахмут (Донецька область) залишається епіцентром штурмових дій ворога. Російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону українських захисників.

Про це розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

– Бахмут залишається епіцентром удару ворога, де він концентрує свою увагу на тому, щоб прорвати нашу оборону. Зокрема, в районі таких населених пунктів, як Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне, – зазначив він.

За словами Череватого, на цьому відрізку фронту окупанти здійснили за добу 300 обстрілів із різних видів ствольної артилерії, та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

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Крім того, протягом доби відбулося 60 бойових зіткнень, під час яких війська РФ втратили 63 окупантів убитими та 141 пораненими.

У районі селища Ягідне, що розташоване на північ від Бахмута, зараз відбуваються жорстокі бої.

– Там ідуть жорстокі бої. Командування вживає всіх зусиль, щоб не дати ворогу просунутися нашою територією, – наголосив Череватий.

Він додав, що ситуація в районі Бахмута зараз важка, але контрольована. Він нагадав, що ця ділянка фронту вже сім місяців перебуває під сильними обстрілами окупантів, динаміка бойових дій за цей час перебуває приблизно на тому ж рівні. Ворог намагається маневрувати військами, має великі втрати.

Днями військові частини, які захищають Бахмут та підступи до нього, відвідав командувач Східного угруповання військ, генерал-полковник Олександр Сирський. Зазначалося, що бої тривають навколо міста та на його околицях.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, лише за одну добу окупанти втратили в Бахмуті 500 осіб убитими та 900 пораненими.