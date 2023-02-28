Бомба замедленного действия: Подоляк о “мирных планах” с прекращением огня

Февраль, 28 в 14:03

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что никаких “мирных планов”, включающих пункты о немедленном прекращении огня до момента вывода российских войск с территории Украины, быть не может.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Подоляк назвал “немедленное прекращение огня” бомбой замедленного действия.

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– На этом настаивает России, чтобы “заморозить конфликт”, удержать контроль над оккупированным и набрать военную силу. За девять лет мы узнали кровавую цену “прекращения огня”. Поэтому никаких “мирных планов” до вывода российских войск, – написал Подоляк.

Ранее он заявлял о том, что любые мирные планы, которые предусматривают только прекращение огня и продолжение оккупации территории Украины, приведут к следующему этапу российского геноцида в отношении украинцев.

Накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Китай представил свою версию “мирного плана” по прекращению войны. Он, в частности, включает пункты о прекращении огня и переходе воюющих сторон к переговорам, однако без указания на необходимость выхода российских войск с украинской территории.

Источник: Михаил Подоляк