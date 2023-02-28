Бомба сповільненої дії: Подоляк про “мирні плани” з припиненням вогню

Лютий, 28 в 14:03

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що жодних “мирних планів”, які включають пункти про негайне припинення вогню до моменту виведення російських військ із території України, бути не може.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Подоляк назвав “негайне припинення вогню” бомбою сповільненої дії.

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– На цьому наполягає Росія, щоб “заморозити конфлікт”, утримати контроль над окупованими територіями і набрати військову силу. За дев’ять років ми дізналися криваву ціну “припинення вогню”. Тому жодних “мирних планів” до виведення російських військ, – написав Подоляк.

Раніше він заявляв про те, що будь-які мирні плани, які передбачають лише припинення вогню та продовження окупації території України, призведуть до наступного етапу російського геноциду щодо українців.

Напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай представив свою версію “мирного плану” щодо припинення війни. Він, зокрема, містить пункти про припинення вогню та перехід сторін, які воюють, до переговорів, проте без вказівки на необхідність виходу російських військ з української території.

Джерело: Михайло Подоляк