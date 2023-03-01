Череватий розповів, чи збираються відводити українські війська із Бахмута

Березень, 01 в 15:09

Українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони із Бахмута Донецької області.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі CNN.

– Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми відводимо війська, але робимо це організовано, без паніки, – заявив він.

Він зазначив, що необхідність такого рішення оцінює командування.

Зараз дивляться

– Тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації. А потім на засіданні Штабу приймається відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає, – наголосив він.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що під Бахмут відправляють підкріплення, ситуація залишається напруженою.