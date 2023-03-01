Череватий розповів, чи збираються відводити українські війська із Бахмута
Українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони із Бахмута Донецької області.
Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі CNN.
– Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми відводимо війська, але робимо це організовано, без паніки, – заявив він.
Він зазначив, що необхідність такого рішення оцінює командування.
– Тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації. А потім на засіданні Штабу приймається відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає, – наголосив він.
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що під Бахмут відправляють підкріплення, ситуація залишається напруженою.