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Факти / Україна

Череватий розповів, чи збираються відводити українські війська із Бахмута

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Череватий розповів, чи збираються відводити українські війська із Бахмута
Фото: Генштаб ЗСУ

Українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони із Бахмута Донецької області.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі CNN.

– Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми відводимо війська, але робимо це організовано, без паніки, – заявив він.

Він зазначив, що необхідність такого рішення оцінює командування.

Зараз дивляться

– Тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації. А потім на засіданні Штабу приймається відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає, – наголосив він.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що під Бахмут відправляють підкріплення, ситуація залишається напруженою.

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Джерело: CNN
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