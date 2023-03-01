Под Бахмутом украинские снайперы мастерски остановили группу российских диверсантов

Март, 01 в 14:19

На Бахмутском направлении снайперы Сил специальных операций ВСУ во время ночной отработки боевых задач обнаружили российскую диверсионно-разведывательную группу из 10 человек.

Оккупанты пытались незаметно передвигаться в сторону украинских позиций, однако бойцы ССО сломали планы врага.

Наши снайперы точными выстрелами ликвидировали семерых российских диверсантов, еще трое ранены.

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Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 1 марта достигли 149 890 убитыми, из них 650 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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