Під Бахмутом українські снайпери майстерно зупинили групу російських диверсантів
Фото: Depositphotos
На Бахмутському напрямку снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ під час нічного відпрацювання бойових завдань виявили російську диверсійно-розвідувальну групу з 10 осіб.
Окупанти намагалися непомітно пересуватися у бік українських позицій, проте бійці ССО зламали плани ворога.
Наші снайпери влучними пострілами ліквідували сімох російських диверсантів, ще трьох поранено.
Зараз дивляться
Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 1 березня сягнули 149 890 вбитими, з них 650 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.