Під Бахмутом українські снайпери майстерно зупинили групу російських диверсантів

Березень, 01 в 14:19

На Бахмутському напрямку снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ під час нічного відпрацювання бойових завдань виявили російську диверсійно-розвідувальну групу з 10 осіб.

Окупанти намагалися непомітно пересуватися у бік українських позицій, проте бійці ССО зламали плани ворога.

Наші снайпери влучними пострілами ліквідували сімох російських диверсантів, ще трьох поранено.

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Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 1 березня сягнули 149 890 вбитими, з них 650 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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