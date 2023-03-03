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Факты / Україна

Оправданий больше нет: Макеев об активизации военной помощи от Германии

Юлия Соколова, редактор ленты
Олексій Макеєв

В последнее время Германия берет на себя более ведущую роль в организации поставок оружия в Украину. Берлин перестал придумывать “оправдания”, чтобы не отправлять вооружение.

Об этом рассказал западным СМИ посол Украины в Германии Алексей Макеев.

– Что изменилось за последние несколько месяцев, так это то, что мы не просто обсуждаем текущую повестку дня, а стратегически планируем в соответствии с тем, что необходимо и что может быть доставлено. Теперь нет больше оправданий, только факты, о которых мы разговариваем, – отметил дипломат.

Макеев уточнил, что Украина сейчас больше всего нуждается в системах противовоздушной обороны, боевых танках, артиллерии и боеприпасах, чтобы “разрушить российские цепочки поставок”.

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Посол заверил, что Киев в данный момент не подталкивает Берлин к поставкам истребителей, несмотря на то, что дискуссии о самолетах проходят с другими союзниками.

– Мы очень точно и содержательно обсуждаем с союзниками то, что нам нужно. До сих пор я не получал от нашего Министерства обороны ни одного запроса на самолеты определенного типа, которые есть у Германии, – объяснил Макеев.

Как известно, после начала полномасштабной войны Германия неохотно оказывала военную помощь Украине. Из-за такой позиции немецкое правительство регулярно критиковали.

Однако в последнее время Берлин активизировал помощь, в частности разблокировал поставки боевых танков Leopard.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Украина в ближайшие недели получит новые зенитные самоходные установки Gepard и еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Кроме того, Германия планирует отправить в Украину две системы ПВО малого радиуса действия Skynex, а также нарастить производство боеприпасов и мощности по ремонту оружия, чтобы поддерживать украинскую армию.

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Фото: Посольство Украины в ФРГ

Источник: The Guardian
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