Березень, 03 в 19:53

Останнім часом Німеччина бере на себе більш провідну роль в організації постачання зброї в Україну. Берлін перестав вигадувати “виправдання”, щоб не відправляти озброєння.

Про це розповів західним ЗМІ посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

– Що змінилося за останні кілька місяців, то це те, що ми не просто обговорюємо поточний порядок денний, а стратегічно плануємо відповідно до того, що необхідно і що може бути доставлено. Тепер немає більше виправдань, лише факти, про які ми розмовляємо, – зазначив дипломат.

Макеєв уточнив, що Україна зараз найбільше потребує систем протиповітряної оборони, бойових танків, артилерії та боєприпасів, щоб “зруйнувати російські ланцюжки постачань”.

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Посол запевнив, що Київ наразі не підштовхує Берлін до постачань винищувачів, попри те, що дискусії щодо літаків відбуваються з іншими союзниками.

– Ми дуже точно та змістовно обговорюємо із союзниками те, що нам потрібно. Досі я не отримував від нашого Міністерства оборони жодного запиту на літаки певного типу, які є в Німеччині, – пояснив Макеєв.

Після початку повномасштабної війни Німеччина неохоче надавала військову допомогу Україні. Через таку позицію німецький уряд регулярно критикували.

Однак останнім часом Берлін активізував допомогу, зокрема розблокував постачання бойових танків Leopard.

Канцлер ФРН Олаф Шольц пообіцяв, що Україна найближчими тижнями отримає нові зенітні самохідні установки Gepard і ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Крім того, Німеччина планує відправити в Україну дві системи ППО малого радіусу дії Skynex, а також наростити виробництво боєприпасів та потужності з ремонту зброї, щоб підтримувати українську армію.

Фото: Посольство України у ФРН