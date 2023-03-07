Март, 07 в 18:32

Российские оккупанты жалуются на значительные потери на Бахмутском направлении, а также на моральное и физическое истощение от войны.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор солдата РФ, который обнародовали в Главном управлении разведки.

— Сказали типа, бл*дь, как огнеметчики – так никто не нужен, будете, бл*дь, отрабатывать так – раненых выносить, и 200-х вытягивать. Саня, это же п*здец, тяжело выносить 200-х, 300-х, всегда надо бегом, бегом. А еще надо на мотолыге мотаться, это, бл*дь, живая мишень, нах*й, эта консервная банка, – сказал он.

Также оккупант отметил, что за год войны бойцы испытывают моральное и физическое истощение от боевых действий.

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– Уже сколько раненых, сколько, бл*дь, погибло. Пацаны, считай, уже год безвылазно, это же уже не шутки. Морально же тоже уставшие, не то что это физически сказывается, нах*й, как морально, – добавил солдат РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 377-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: ГУР