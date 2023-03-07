Березень, 07 в 18:32

Російські окупанти скаржаться на значні втрати на Бахмутському напрямку, а також на моральну та фізичну виснаженість від війни.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова солдата РФ, яку оприлюднили в Головному упралівнні розвідки.

– Сказали типу, бл*дь, як вогнеметники – так ніхто не потрібен, будете, бл*дь, відпрацьовувати так – поранених виносити і 200-х витягати. Саня, це ж п*здець, важко виносити 200-х, 300-х, завжди треба бігом, бігом. А ще треба на мотолизі мотатися, це, бл*дь, жива мішень, нах*й, ця консервна банка, – сказав він.

Також окупант зазначив, що за рік війни бійці відчувають моральну та фізичну виснаженість від бойових дій.

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– Уже скільки поранених, скільки, бл*дь, загинуло. Пацани, вважай, уже рік безвилазно, це ж уже не жарти. Морально ж теж втомлені, не те що це фізично позначається, нах*й, як морально, – додав солдат РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ГУР