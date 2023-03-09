Енергоживлення Запорізької АЕС відновили – Укренерго

Березень, 09 в 17:03

Фахівці компанії Укренерго відновили електропостачання Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго 9 березня.

— Фахівці Укренерго відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване сьогоднішніми ракетними ударами. ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з об’єднаної енергосистеми України, – йдеться в повідомленні.

Зранку 9 березня стало відомо про знеструмлення Запорізької атомної електростанції через ворожі ракетні обстріли.

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В Енергоатомі повідомили, що о 3:53 відключилась остання лінія зв’язку окупованої ЗАЕС з українською енергосистемою. Це вже вшосте за час російської окупації, коли АЕС перейшла в режим блекауту.

Джерело: Укренерго