Март, 09 в 16:44

В Воздушных силах ВСУ рассказали, откуда РФ запускала гиперзвуковые ракеты Кинжал во время массированной атаки 9 марта, а также, как удалось обезвредить восемь управляемых авиационных ракет.

О деталях проинформировал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, при запуске ракет Кинжал войска РФ не использовали территорию Беларуси.

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– Атака Кинжалами осуществлялась из Рязанской области РФ. Из Беларуси не зафиксировано, – отметил Игнат.

Он напомнил, что это наиболее редкий тип ракет, находящихся на вооружении РФ. Спикер обратил внимание, что агрессор впервые за время полномасштабной войны использовал сразу шесть Кинжалов.

– Это ракеты, которые являются самыми редкими в России. Их мало, к сожалению, они (РФ. – Ред.) еще, пожалуй, могут их изготовлять. Но такие ракеты не производятся очень быстро. Согласно последней информации, у них еще было до полусотни таких ракет… Скоростное, высокоточное оружие, здесь без вариантов, – рассказал Игнат, призвав украинцев не игнорировать воздушную тревогу, когда взлетают МиГ-31 – истребители-носители Кинжалов.

Он также прокомментировал информацию о нейтрализации восьми российских управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59. Как сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, они не достигли своей цели “в результате организованного противодействия”.

По словам Игната, эти ракеты летели с южного направления: оккупанты запустили их с самолетов Су-35 по южным областям Украины.

– Прежде всего, этими ракетами враг пытается поразить наши средства противовоздушной обороны. Есть определенные моменты противодействия. Один из них – выключать станцию. Противорадиолокационная ракета Х-31П летит на сигнал, который задает (украинская, — Ред.) радиолокационная станция. Таким образом, если выключить ее своевременно – это называется “противодействие”… Ракета после этого просто самоликвидируется или попадает не туда, куда целилась, – подчеркнул Игнат.

Он объяснил, что воздушная тревога в Украине в этот раз длилась почти семь часов, учитывая угрозы и воздушные цели: кроме ракет, враг применил иранские дроны-камикадзе Shahed (Шахед).

Как отметил Игнат, эти беспилотники двигаются со скоростью около 150 км/ч и способны летать по заданному маршруту по кругу, чтобы рассредоточить внимание ПВО.

– Если у него (дрона. – Ред.) есть запас горючего, то пока его не уничтожат, до тех пор будет в областях воздушная тревога, – заявил спикер.

Он добавил, что агрессор использовал свой мощный стратегический запас ракет осенью и зимой. До сегодняшней атаки была информация об уничтожении ВСУ 650 дронов-камикадзе и 650 российских крылатых ракет.

Как известно, во время массированной атаки в ночь на 9 марта РФ выпустила по Украине 81 ракету разного базирования и восемь ударных беспилотников Shahed-136/131. Восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей благодаря действиям ВСУ.

По состоянию на конец февраля в Генштабе ВСУ сообщали, что РФ нанесла по Украине около 5 тыс. ракетных ударов и около 3,5 тыс. авиационных.