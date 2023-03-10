Росія у відчаї змінює тактику ракетних атак – Гуменюк

Березень, 10 в 12:43

Росія у відчаї змінює тактику ракетних атак під час яких намагається застосовувати розвідувальні дрони та різні типи ракет, розтягуючи час між запусками.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– Це свідчить про те, що вони (російські військові) справді у відчаї, вишукують спосіб порадувати свого диктатора, своє військово-політичне керівництво, оскільки, не маючи успіхів на полі зіткнення та безпосередньо на лінії фронту, вони вдаються до подібних акцій, – сказала вона.

Гуменюк зауважила, що ЗСУ проаналізували минулу російську атаку: спочатку ворог запустив хвилю ракет разом з дронами Shahed, згодом ще один вид ракет, а за ними випустив розвідувальні безпілотники, які були одразу знищені Силами оборони.



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Потім російські агресори запустили ще одну хвилю ракет, але вже іншого типу.

Нагадаємо, 9 березня повітряна атака тривала сім годин. За цей час російські військові випустили по об’єктах критичної інфраструктури України 81 ракету різного базування та вісім дронів-камікадзе типу Shahed-136/131.

З них 34 крилаті ракети та чотири безпілотники знищила українська ППО.

Вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Тим часом у розвідці Британії заявили, що Росія накопичує ракети для нового масштабного ракетного обстрілу.