За последние четыре дня наемники ЧВК Вагнера взяли под контроль большую часть восточной части Бахмута и сейчас линия фронта проходит в центре города по реке Бахмутка (правый приток Северского Донца).

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в утренней сводке 11 марта.

В то же время, по данным разведки, ВСУ удерживают западную часть города, они разрушили ключевые мосты через реку, которая протекает с севера на юг через полосу открытой местности шириной 200-800 м между застроенными районами.

Они также считают, что украинские силы остаются уязвимыми к постоянным попыткам российских войск обойти их с севера и юга.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2023.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 11, 2023