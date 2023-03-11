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Факты / Україна

Бои за Бахмут: линия фронта проходит в центре города по реке — разведка Британии

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Бахмут
Фото: Depositphotos

За последние четыре дня наемники ЧВК Вагнера взяли под контроль большую часть восточной части Бахмута и сейчас линия фронта проходит в центре города по реке Бахмутка (правый приток Северского Донца).

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в утренней сводке 11 марта.

В то же время, по данным разведки, ВСУ удерживают западную часть города, они разрушили ключевые мосты через реку, которая протекает с севера на юг через полосу открытой местности шириной 200-800 м между застроенными районами.

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— Поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, эта территория превратилась в зону смертоносного огня, что, вероятно, сделает ее очень сложной для сил ЧВК Вагнера, которые пытаются продолжить свое фронтальное наступление на запад, — отмечают в британской разведке.

Они также считают, что украинские силы остаются уязвимыми к постоянным попыткам российских войск обойти их с севера и юга.

 

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что РФ продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск в Бахмуте, однако Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы.

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