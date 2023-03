За останні чотири дні найманці ПВК Вагнера взяли під контроль більшу частину східної частини Бахмута і наразі лінія фронту проходить центром міста по річці Бахмутка (права притока Сіверського Донця).

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії у ранковому зведенні 11 березня.

Водночас, за даними розвідки, ЗСУ утримують західну частину міста, вони зруйнували ключові мости через річку, яка протікає з півночі на південь через смугу відкритої місцевості шириною 200-800 м між забудованими районами.

Вони також вважають, що українські сили залишаються вразливими до постійних спроб російських військ обійти їх із півночі та півдня.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2023.

