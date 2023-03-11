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Факти / Україна

Бої за Бахмут: лінія фронту проходить центром міста по річці – розвідка Британії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Бахмут
Фото: Depositphotos

За останні чотири дні найманці ПВК Вагнера взяли під контроль більшу частину східної частини Бахмута і наразі лінія фронту проходить центром міста по річці Бахмутка (права притока Сіверського Донця).

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії у ранковому зведенні 11 березня.

Водночас, за даними розвідки, ЗСУ утримують західну частину міста, вони зруйнували ключові мости через річку, яка протікає з півночі на південь через смугу відкритої місцевості шириною 200-800 м між забудованими районами.

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– Оскільки українські підрозділи можуть вести вогонь з укріплених будівель на заході, ця територія перетворилася на зону смертоносного вогню, що, ймовірно, зробить її дуже складною для сил ПВК Вагнера, які намагаються продовжити свій фронтальний наступ на захід, – наголошують у британській розвідці.

Вони також вважають, що українські сили залишаються вразливими до постійних спроб російських військ обійти їх із півночі та півдня.

 

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що РФ продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ у Бахмуті, проте Сили оборони роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани.

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