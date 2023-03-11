Березень, 11 в 18:36

Стабілізаційні відключення в Києві скасовано, столичним енергетикам вдалося відновити стабільне електропостачання енергосистеми.

Про це повідомили у офіційному Telegram-каналі енергокомпанії ДТЕК.

– Укренерго скасував обмеження, що дозволило о 16:45 відновити електропостачання всіх жителів столиці, – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК додали, що через відновлення електропостачання графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються.

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– Ситуація в енергосистемі досі складна, тому слідкуйте за оновленнями, – додали в енергокомпанії.

Нагадаємо, після останнього масованого ракетного удару Росії, який відбувся 9 березня, енергетична інфраструктура України зазнала значних пошкоджень, і протягом 10 березня найгірша ситуація спостерігалась в Харківській та Житомирській областях.

У Києві ж, за повідомленням ДТЕК, частково було знеструмлено Голосіївський, Шевченківський, Святошинський та Солом’янський райони. Там були запроваджені стабілізаційні графіки, оскільки через пошкодження обладнання енергооб’єкти не могли передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

У разі нових відключень світла в столиці Факти ICTV розповідали, як можна дізнатись ситуацію з енергопостачанням за своєю адресою в Києві.