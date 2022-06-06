Червень, 06 в 18:29

З нагоди Дня журналіста президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським працівникам медіа і членам родин журналістів, які загинули через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це повідомили в Офісі президента України. Очільник держави подякував всім журналістам, які впродовж 103 днів цього вторгнення та восьми років війни РФ проти України талановито, людяно й від щирого серця виконували свою роботу як у кадрі, так і поза ним.

– Не хочеться говорити зайвих слів і забирати ваш час. Я думаю, що журналісти краще за всіх знають, що таке ціна слова і ціна часу. Особливо в цей складний час для нашої держави – час війни, – сказав Зеленський.

Президент висловив подяку журналістам, які, як і Збройні Сили та весь український народ, захищають нашу державу, а також несуть правду людям.

Зараз дивляться

– Несете правду й важливу інформацію – дуже потужні, вагомі сенси, які можуть стати для нашої держави великою перевагою в цій боротьбі, у якій ми точно переможемо, – наголосив він.

Зеленський вручив державні нагороди за вагомий внесок у розвиток журналістики, високий професіоналізм та сумлінну працю.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули 32 працівники українських та іноземних медіа. Він згадав імена та обставини всіх тих, хто боровся на інформаційному фронті за Україну, але загинув від російської агресії:

Євген Баль – журналіст, письменник, волонтер, який помер 2 квітня внаслідок катування російськими військовими в Маріуполі;

– журналіст, письменник, волонтер, який помер 2 квітня внаслідок катування російськими військовими в Маріуполі; Оксана Бауліна – журналістка російського видання The Insider та Фонду боротьби із корупцією Олексія Навального. Загинула 23 березня від російського обстрілу в Києві;

– журналістка російського видання The Insider та Фонду боротьби із корупцією Олексія Навального. Загинула 23 березня від російського обстрілу в Києві; Оксана Гайдар – загинула під час обстрілу російською артилерією у Броварському районі на Київщині між 11 та 12 березня;

– загинула під час обстрілу російською артилерією у Броварському районі на Київщині між 11 та 12 березня; Віра Гирич

Валерія Глодан – випускниця факультету журналістики. Перебувала у декретній відпустці. Загинула 23 квітня зі своєю мамою та 3-місячною донькою через ворожий обстріл в Одесі;

– випускниця факультету журналістики. Перебувала у декретній відпустці. Загинула 23 квітня зі своєю мамою та 3-місячною донькою через ворожий обстріл в Одесі; Лілія Гумянова – викладачка журналістики та завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості. Загинула 19 березня внаслідок російських обстрілів в Маріуполі;

– викладачка журналістики та завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості. Загинула 19 березня внаслідок російських обстрілів в Маріуполі; Віталій Дерех – журналіст із Тернополя. Мобілізований військовослужбовець загинув через авіаудар в районі Попасної 28 травня;

– журналіст із Тернополя. Мобілізований військовослужбовець загинув через авіаудар в районі Попасної 28 травня; Віктор Дєдов – оператор телеканалу Сигма ТВ. Загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку;

– оператор телеканалу Сигма ТВ. Загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку; Віктор Дудар – військовий журналіст. Загинув 6 березня під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом;

– військовий журналіст. Загинув 6 березня під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом; Сергій Заїковський – публіцист, історик, перекладач. Загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом;

– публіцист, історик, перекладач. Загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом; П’єр Закржевський – оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії. Загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російськими військами на Київщині;

– оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії. Загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російськими військами на Київщині; Зореслав Замойський – його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня в Бучі;

– його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня в Бучі; Роман Жук – фотокореспондент та відеограф з Мукачева, один із засновників волонтерського проєкту Chysto.de. Він був солдатом-розвідником і загинув 26 травня;

– фотокореспондент та відеограф з Мукачева, один із засновників волонтерського проєкту Chysto.de. Він був солдатом-розвідником і загинув 26 травня; Мантас Кведаравічюс – литовський режисер й документаліст, якого вбили в Маріуполі;

– литовський режисер й документаліст, якого вбили в Маріуполі; Костянтин Кіц – оператор луцького каналу Аверс, який загинув, захищаючи Україну на фронті;

– оператор луцького каналу Аверс, який загинув, захищаючи Україну на фронті; Денис Котенко – працівник пресслужби Міністерства ветеранів, який загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом;

– працівник пресслужби Міністерства ветеранів, який загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом; Олександра Кувшинова – українська журналістка, яка загинула 14 березня разом з П’єром Закржевським у селі Горенка на Київщині;

– українська журналістка, яка загинула 14 березня разом з П’єром Закржевським у селі Горенка на Київщині; Максим Левін

Фредерік Леклер-Імхофф – французький тележурналіст каналу BFM TV, який загинув від осколкового поранення під час обстрілу, коли висвітлював евакуацію мирного населення з українського Сєвєродонецька 30 травня;

– французький тележурналіст каналу BFM TV, який загинув від осколкового поранення під час обстрілу, коли висвітлював евакуацію мирного населення з українського Сєвєродонецька 30 травня; Павло Лі – актор й ведучий телеканалу Дом, який на початку війни вступив до лав територіальної оборони й загинув 6 березня під Ірпенем під час евакуації населення;

– актор й ведучий телеканалу Дом, який на початку війни вступив до лав територіальної оборони й загинув 6 березня під Ірпенем під час евакуації населення; Олександр Литкін – журналіст КNК Медіа, який загинув 13 березня в Романівці унаслідок обстрілу військовослужбовцями Збройних сил Росії;

– журналіст КNК Медіа, який загинув 13 березня в Романівці унаслідок обстрілу військовослужбовцями Збройних сил Росії; Олександр Махов – журналіст каналів Україна, Україна24, Дом, який пішов на фронт і був убитий 4 травня під час ворожого обстрілу;

– журналіст каналів Україна, Україна24, Дом, який пішов на фронт і був убитий 4 травня під час ворожого обстрілу; Максим Мединський – комунікаційник та військовослужбовець, який трагічно загинув під час оборони країни;

– комунікаційник та військовослужбовець, який трагічно загинув під час оборони країни; Роман Нежиборець – відеоінженер чернігівського каналу Дитинець, якого у квітні вбили російські військові у селі Ягідне біля Чернігова;

– відеоінженер чернігівського каналу Дитинець, якого у квітні вбили російські військові у селі Ягідне біля Чернігова; Юрій Олійник – оператор 24 каналу, який загинув 23 березня в боях біля Попасної на Луганщині;

– оператор 24 каналу, який загинув 23 березня в боях біля Попасної на Луганщині; Сергій Пущенко – графік та живописець, культуролог, член Національної спілки журналістів України, лауреат журналістських премій, який був волонтером і ветераном АТО та загинув 2 березня у Василькові разом із побратимами з тероборони;

– графік та живописець, культуролог, член Національної спілки журналістів України, лауреат журналістських премій, який був волонтером і ветераном АТО та загинув 2 березня у Василькові разом із побратимами з тероборони; Євген Сакун – оператор телеканалу LIVE, який загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві;

– оператор телеканалу LIVE, який загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві; Брент Рено – документаліст, колишній кореспондент The New York Times, репортер Time, якого розстріляли російські військові 13 березня на блокпосту в Ірпені;

– документаліст, колишній кореспондент The New York Times, репортер Time, якого розстріляли російські військові 13 березня на блокпосту в Ірпені; Євген Старинець – ексменеджер філії Суспільне Черкаси, військовослужбовець, який загинув у боях за Попасну на Луганщині 30 квітня;

– ексменеджер філії Суспільне Черкаси, військовослужбовець, який загинув у боях за Попасну на Луганщині 30 квітня; Наталя Харакоз – журналістка, письменниця, членкиня НСЖУ та Національної спілки письменників України, керівниця літературного клубу Азов’є, яка загинула в заблокованому росіянами Маріуполі;

– журналістка, письменниця, членкиня НСЖУ та Національної спілки письменників України, керівниця літературного клубу Азов’є, яка загинула в заблокованому росіянами Маріуполі; Ділєрбек Шакіров – цивільний журналіст інформаційного тижневика Навколо тебе, якого розстріляли 26 лютого в передмісті Херсона;

– цивільний журналіст інформаційного тижневика Навколо тебе, якого розстріляли 26 лютого в передмісті Херсона; Олег Якунін – редактор запорізького сайту misto.zp.ua, який загинув 18 березня, захищаючи Україну від російських окупантів.

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Фото: Офіс президента