Зеленський згадав журналістів, які загинули від РФ: розповів про обставини смерті кожного
З нагоди Дня журналіста президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським працівникам медіа і членам родин журналістів, які загинули через повномасштабне вторгнення Росії.
Про це повідомили в Офісі президента України. Очільник держави подякував всім журналістам, які впродовж 103 днів цього вторгнення та восьми років війни РФ проти України талановито, людяно й від щирого серця виконували свою роботу як у кадрі, так і поза ним.
– Не хочеться говорити зайвих слів і забирати ваш час. Я думаю, що журналісти краще за всіх знають, що таке ціна слова і ціна часу. Особливо в цей складний час для нашої держави – час війни, – сказав Зеленський.
Президент висловив подяку журналістам, які, як і Збройні Сили та весь український народ, захищають нашу державу, а також несуть правду людям.
– Несете правду й важливу інформацію – дуже потужні, вагомі сенси, які можуть стати для нашої держави великою перевагою в цій боротьбі, у якій ми точно переможемо, – наголосив він.
Зеленський вручив державні нагороди за вагомий внесок у розвиток журналістики, високий професіоналізм та сумлінну працю.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули 32 працівники українських та іноземних медіа. Він згадав імена та обставини всіх тих, хто боровся на інформаційному фронті за Україну, але загинув від російської агресії:
- Євген Баль – журналіст, письменник, волонтер, який помер 2 квітня внаслідок катування російськими військовими в Маріуполі;
- Оксана Бауліна – журналістка російського видання The Insider та Фонду боротьби із корупцією Олексія Навального. Загинула 23 березня від російського обстрілу в Києві;
- Оксана Гайдар – загинула під час обстрілу російською артилерією у Броварському районі на Київщині між 11 та 12 березня;
- Віра Гирич – журналістка Радіо Свободи, яка загинула внаслідок ракетного удару по Києву 28 квітня;
- Валерія Глодан – випускниця факультету журналістики. Перебувала у декретній відпустці. Загинула 23 квітня зі своєю мамою та 3-місячною донькою через ворожий обстріл в Одесі;
- Лілія Гумянова – викладачка журналістики та завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості. Загинула 19 березня внаслідок російських обстрілів в Маріуполі;
- Віталій Дерех – журналіст із Тернополя. Мобілізований військовослужбовець загинув через авіаудар в районі Попасної 28 травня;
- Віктор Дєдов – оператор телеканалу Сигма ТВ. Загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку;
- Віктор Дудар – військовий журналіст. Загинув 6 березня під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом;
- Сергій Заїковський – публіцист, історик, перекладач. Загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом;
- П’єр Закржевський – оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії. Загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російськими військами на Київщині;
- Зореслав Замойський – його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня в Бучі;
- Роман Жук – фотокореспондент та відеограф з Мукачева, один із засновників волонтерського проєкту Chysto.de. Він був солдатом-розвідником і загинув 26 травня;
- Мантас Кведаравічюс – литовський режисер й документаліст, якого вбили в Маріуполі;
- Костянтин Кіц – оператор луцького каналу Аверс, який загинув, захищаючи Україну на фронті;
- Денис Котенко – працівник пресслужби Міністерства ветеранів, який загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом;
- Олександра Кувшинова – українська журналістка, яка загинула 14 березня разом з П’єром Закржевським у селі Горенка на Київщині;
- Максим Левін – фоторепортер, воєнний кореспондент, який зник 13 березня, а 1 квітня його знайшли вбитим;
- Фредерік Леклер-Імхофф – французький тележурналіст каналу BFM TV, який загинув від осколкового поранення під час обстрілу, коли висвітлював евакуацію мирного населення з українського Сєвєродонецька 30 травня;
- Павло Лі – актор й ведучий телеканалу Дом, який на початку війни вступив до лав територіальної оборони й загинув 6 березня під Ірпенем під час евакуації населення;
- Олександр Литкін – журналіст КNК Медіа, який загинув 13 березня в Романівці унаслідок обстрілу військовослужбовцями Збройних сил Росії;
- Олександр Махов – журналіст каналів Україна, Україна24, Дом, який пішов на фронт і був убитий 4 травня під час ворожого обстрілу;
- Максим Мединський – комунікаційник та військовослужбовець, який трагічно загинув під час оборони країни;
- Роман Нежиборець – відеоінженер чернігівського каналу Дитинець, якого у квітні вбили російські військові у селі Ягідне біля Чернігова;
- Юрій Олійник – оператор 24 каналу, який загинув 23 березня в боях біля Попасної на Луганщині;
- Сергій Пущенко – графік та живописець, культуролог, член Національної спілки журналістів України, лауреат журналістських премій, який був волонтером і ветераном АТО та загинув 2 березня у Василькові разом із побратимами з тероборони;
- Євген Сакун – оператор телеканалу LIVE, який загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві;
- Брент Рено – документаліст, колишній кореспондент The New York Times, репортер Time, якого розстріляли російські військові 13 березня на блокпосту в Ірпені;
- Євген Старинець – ексменеджер філії Суспільне Черкаси, військовослужбовець, який загинув у боях за Попасну на Луганщині 30 квітня;
- Наталя Харакоз – журналістка, письменниця, членкиня НСЖУ та Національної спілки письменників України, керівниця літературного клубу Азов’є, яка загинула в заблокованому росіянами Маріуполі;
- Ділєрбек Шакіров – цивільний журналіст інформаційного тижневика Навколо тебе, якого розстріляли 26 лютого в передмісті Херсона;
- Олег Якунін – редактор запорізького сайту misto.zp.ua, який загинув 18 березня, захищаючи Україну від російських окупантів.
Фото: Офіс президента