Хотят продвигаться к Лиману. Оккупанты в панике меняют направление наступления в Донецкой области

Март, 16 в 13:51

Недавно армия РФ изменила направление атаки, с намерением пройти по дороге на Лиман, который ВСУ освободили еще в октябре прошлого года.

Об этом в интервью Reuters рассказал командир одного из батальонов Андрей по кличке Туман.

По мнению военного если армия РФ пойдет на Лиман, который находится к западу от Кременной, то таким образом образуется вершина клещей.

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– В нижней части попытки окружения находится Соледар, что означает, что территория гораздо больше Бахмута будет уязвимой, — пишет издание.

Это может позволить России ускорить движение на запад после того, как она была фактически в тупике в течение месяцев.

– Это второе основное направление (после Бахмута), которое очень интересно врагу, потому что если подойти к Лиману, то дальше — Краматорск и Славянск. Это будет “конечная” угроза, поэтому они так сильно пытаются бороться за эту территорию — она не менее важна, чем Бахмут, – отметил военный под псевдо Туман.

Напомним, за последние недели интенсивность боев в Бахмуте усиливается. Вагнеровцы давят, дополнительно Москва подкрепляет силы профессиональными российскими подразделениями.

Уровень напряжения вырос настолько, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил уход украинских защитников из Бахмута.

Но несмотря на это, с мая 2022 года в боях за Бахмут подразделения российской армии и боевики Вагнера потеряли от 20 до 30 тыс. убитыми и ранеными.