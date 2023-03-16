Хочуть просуватися до Лиману. Окупанти у паніці змінюють напрямок наступу на Донеччині

Березень, 16 в 13:51

Нещодавно армія РФ змінила напрямок атаки з наміром пройти дорогою на Лиман, який ЗСУ звільнили ще в жовтні минулого року.

Про це в інтерв’ю Reuters розповів командир одного з батальйонів Андрій на псевдо Туман.

На думку військового, армія РФ планує піти на Лиман, який розташований на захід від Кремінної, щоб утворити вершину кліщів.

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– В нижній частині спроб оточення розташований Соледар, а це означає, що територія, набагато більша за Бахмут, буде вразливою, – пише видання.

Це може дозволити Росії прискорити рух на захід після того, як вона була фактично в тупику протягом місяців.

– Це другий основний напрямок (після Бахмута), який дуже цікавий ворогу, бо якщо підійти до Лиману, далі — Краматорськ і Слов’янськ. Це буде “кінцева” загроза, тому вони так сильно намагаються боротися за цю територію – вона не менш важлива, ніж Бахмут — зазначив військовий на псевдо Туман.

Нагадаємо, за останні тижні інтенсивність боїв у Бахмуті посилюється. Вагнерівці тиснуть, додатково Москва підкріплює сили фаховими російськими підрозділами.

Рівень напруги зріс настільки, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив відхід українських оборонців із Бахмуту.

Але недивлячись на це, з травня 2022 року в боях за Бахмут підрозділи російської армії та бойовики Вагнера втратили від 20 до 30 тис. убитими й пораненими.